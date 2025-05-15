شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب" يطالب الأوقاف ببيان تفصيلى عن عدد المساجد والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عددا من الأسئلة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قائلا:" كم عدد المساجد والزوايا بمصر؟ وعدد الذي يحتاج لإحلال وتجديد وصيانة، وكذلك عدد المغلق منها والفترة الزمنية والتكلفة التي تحتاج لتنفيذها؟

وتابع سالم: "وما هي رؤية الوزير في التعامل مع هيئة الأوقاف المصرية والشركات المملوكة للوزارة"، واختتم سالم حديثة بسؤال الوزير عن موقف مستشفي الدعاة بسوهاج والتي بدء العمل بها منذ عشرون عاما.

وعلق الأزهرى، قائلا: "يبلغ عدد المساجد حوالى 160 ألف مسجد، منها تقريبا 38 ألفا و500 زاوية، وفيما يخص الإحصائية الدقيقة سيتم إرسالها مكتوبة للجنة للإطلاع عليها".

ولفت الأزهرى إلى أن هيئة الأوقاف هناك خطة شاملة لتصبح هيئة استثمارية لتعزيز مواردها وتعزيز الاستفادة من الأصول بها، وذلك حتى تكن من الموارد الأساسية والرئيسية، مشيرا إلى أن إيرادات الهيئة حوالى 2.7 مليار جنيه، قائلا:" اتمنى ان تصبح 2.7 مليار دولار، وهناك إجراءات جادة لضمان تحقيق ذلك، خاصة وأنها تمتلك من المقومات والمارد ما يجعلها تستطيع تحقيق ذلك".

وأضاف الأزهري أنه بحث عن شخص تتوفر فية خبرة اقتصادية حتي تم التوصل آلية وتم تعيين رئيسا لهيئة الأوقاف وهو الدكتور خالد الطيب.

وتحدث الوزير عن مصنع دمنهور للسجاد والذي ينتج الفرش الخاص بمساجد الوزارة، مؤكدا أنه يستهدف قيامة بإنتاج سجاد بكميات وجودة أعلي للتصدير، وتطوير شركة المحمودية.

وعن معهد التمريض التابع للوزارة، أكد الوزير أنه تقابل مع سفير الفلبين، وطلب استقدام عدد من الخبراء لتطوير المعهد، نظرا لأن الفلبين تعتبر الدولة رقم واحد في التمريض.

واستكمل الوزير حديثه عن عدد من الجهات الاخري التابعة للوزارة شارحا كافة الجهود التي تبذل لتطويرها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وعن مستشفي الدعاة سوهاج، أكد أنه بدأ العمل بها منذ عشرون عاما وتم تشكيل لجنة أفادت أنة تم تنفيذ 60% من الأعمال وتحتاج لحوالي 100 مليون جنية للانتهاء من الأعمال وانة تم التواصل مع عدد من المستثمرين للدخول في شراكة مع الوزارة للاستكمال والتشغيل وجاري اتخاذ اللازم بشأن ذلك.