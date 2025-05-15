شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: 2.3 مليار جنيه إيرادات مستهدفة فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت هبة عرفة مدير عام الشئون المالية بوزارة الأوقاف، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026، قائلة:" الإيرادات المستهدفة 2.3 مليار جنيه، منها 2 مليار جنية موارد ذاتية، وشهد بند الأجور والتعويضات بزيادة عن العام الماضى، حيث كان يبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن المخصص له فى العام المالى المقبل 2 مليار جنيه،

وتابعت عرفة: "شهد الاستثمار زيادة 48 مليون جيه، مؤكدة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الوزارة والمديريات، وفى نفس الوقت وفقا لما هو متاح من موارد، وتعتمد على تطبيق مبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط المالى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/202، فى حضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.

ومن جانبه، تساءل النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب الزيادة فى باب الاستثمارات، قائلا: "من أهم الأبواب فى مشروع الموازنات".

وعلق ممثل وزارة الأوقاف، بأن هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد، إضافة لـ 100 مليون جنيه رفع كفاءة المساجد الأثرية، و5 مليون جنيه لرفع الأذان الموحد.

ووجه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، سؤالا لممثلى وزارتى المالية والتخطيط، قائلا:" هل استخدمت وزارة الأوقاف المتاح بالكامل فى الباب السادس؟.

وعلق ممثلى وزارتى المالية والتخطيط قائلين: "تم بالفعل استخدام كل المتاح من استخدامات فيما يخص بالباب السادس المتعلق بالاستثمار فى موازنة العامة المالى 2024/2025.