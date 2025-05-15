التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بمدينة الرياض، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن / محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرة الاستراتيجية للبرامج التدريبية للحد من عمليات تمويل الإرهاب (بناء) والمتعلقة بمجال محاربة تمويل الإرهاب والذي استمر على مدار خمسة أيام، حيث يعد ضمن البرامج التدريبية التي تقدمت بطلبها دولة فلسطين الدولة العضو بالتحالف والموجهة لعدد من المرشحين من دولة فلسطين، حيث يهدف البرنامج للحد من عمليات تمويل الإرهاب ومعرفة الأساليب الحديثة التي تستغلها الجماعات الإرهابية في تمويل أنشطتها الإجرامية، وقد ركز البرنامج على تأهيل المتدربين وتطوير قدراتهم المعرفية في مجال جمع المعلومات وتحليلها المتعلقة بمجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأكد الأمين العام للتحالف اللواء المغيدي خلال كلمته على أن جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال من أخطر التحديات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، مشيراً إلى أهمية البرامج وورش العمل والدورات التدريبية التي يسعى التحالف الإسلامي من خلالها إلى تمكين المختصين بالأدوات اللازمة لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومواكبة التشريعات الدولية للتصدي بكل فعالية وكفاءة في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.

من جهته أوضح العميد /نايف شتيوي خلال كلمة ألقاها نيابة عن المتدربين؛ على أهمية الدورة التدريبية المقدمة والتي ساهمت في تطوير قدرات وصقل مهارات المشاركين مما يعزز جهود دولة فلسطين في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، مشيداً في الوقت ذاته بما يقدمه التحالف الإسلامي للدول الأعضاء من برامج ومبادرات تسهم في محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية والتي يقدمها التحالف الإسلامي ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل والمبادرات الاستراتيجية تأتي كخطوة نحو تعزيز القدرات المعرفية والأمنية للدول الأعضاء، مما يسهم بشكل مباشر في دعم استقرار الأمن الإقليمي والدولي.