أعلن المرشح عن المقعد البلدي في مدينة صور نبيل إبراهيم البواب انسحابه من الترشح للانتخابات البلدية في مدينة صور. وجاء اعلان انسحابه خلال زيارة قام بها برفقة غزوان حلواني لرئيس اللجنة الإنتخابية في إقليم جبل عامل علي إسماعيل. وأعرب البواب عن "تمنياته للمجلس البلدي الجديد بقيادة الحاج حسن دبوق بالتوفيق لما فيه الخير والفلاح لمدينتنا الحبيبة صور".

كانت هذه تفاصيل خبر المرشح عن المقعد البلدي في صور أعلن عن إنسحابه لصالح لائحة "التنمية والوفاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.