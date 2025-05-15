أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى أننا "لا نزال ننتظر إحالة الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء".
ولفت عدوان، الى أنها "ليست مسؤولية المجلس النيابي أن يعلّق المهل وعلى الحكومة أن تصدر قرارًا لتعليق دفع الضرائب والرسوم في المناطق المتضرّرة من الحرب".
وذكر أن "هناك انقسام حول الحرب ومن بدأها واليوم نحن هنا لنشرّع لكلّ اللبنانيين من دون الدخول في مزايدات"، مضيفاً "على الحكومة أن تأتي بمشروع متكامل لإعادة الإعمار وهذا المسار لا يتقدّم نظرًا لأنّ بعض الدول ربطته بموضوع السلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: على الحكومة أن تأتي بمشروع متكامل لإعادة الإعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.