عدوان: على الحكومة أن تأتي بمشروع متكامل لإعادة الإعمار

أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى أننا "لا نزال ننتظر إحالة الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء".

ولفت عدوان، الى أنها "ليست مسؤولية المجلس النيابي أن يعلّق المهل وعلى الحكومة أن تصدر قرارًا لتعليق دفع الضرائب والرسوم في المناطق المتضرّرة من الحرب".

وذكر أن "هناك انقسام حول الحرب ومن بدأها واليوم نحن هنا لنشرّع لكلّ اللبنانيين من دون الدخول في مزايدات"، مضيفاً "على الحكومة أن تأتي بمشروع متكامل لإعادة الإعمار وهذا المسار لا يتقدّم نظرًا لأنّ بعض الدول ربطته بموضوع السلاح".