هاشم أجرى لقاءات في أندونيسيا على هامش المؤتمر البرلماني: للضغط دوليا لوقف العدوان الاسرائيلي

شارك عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في مؤتمر اتحاد مجالس برلمانات الدول الإسلامية، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عدد من الوفود البرلمانية، أبرزها مع رئيسة البرلمان الإندونيسي بوان مهاراني، رئيس مجلس نواب الجزائر إبراهيم أبو غالي، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووفود من سلطنة عمان وساحل العاج. كما عقد لقاءً خاصاً مع لجنة العمل البرلماني الدولي الإندونيسية برئاسة علي سير مهداني.

ونقلت مهاراني تحياتها وتحيات الوفد الإندونيسي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإلى المجلس النيابي والشعب اللبناني، وخصوصاً أبناء الجنوب الذين يحتضنون الكتيبة الإندونيسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل. وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تطال الإنسان والطبيعة في الجنوب، مؤكدة أن الجنود الإندونيسيين شركاء في معاناة السكان المحليين، وأن بلادها تقف إلى جانب لبنان وتدعم سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات للمساهمة في تجاوز أزماته.

من جهته، أكد النائب هاشم أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي شامل طال البشر والحجر، وأنه يعول على دعم الأشقاء والأصدقاء للضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. كما أعرب عن شكره لإندونيسيا على تضامنها، مشيداً بالعلاقة الأخوية التي تربط عناصر كتيبتها بأبناء الجنوب، معتبراً أن شهادتهم على الجرائم الإسرائيلية تمثل دعماً معنوياً كبيراً للبنان في المحافل الدولية.