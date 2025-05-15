أشار رئيس حركة النهج، النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له الى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا ضمن ما وصفه بـ"حصاده الخليجي الثمين"، في وقت تحدّث فيه الجولاني عن مرحلة من "الازدهار والانفتاح" للشعب السوري.
وأشار يعقوب إلى أنّ المخطط الاستراتيجي يقوم على "أن الشعب السوري الجائع والمنهك سيقبل بالتطبيع مع إسرائيل ويتعايش مع الاحتلال والسيطرة الجديدة". وطرح تساؤلاً عمّا إذا كان سيسمح للنازحين السوريين في لبنان بالعودة، أو أن "المهمة المطلوبة منهم لم تكتمل بعد".
وتساءل أيضًا عن تزامن "تحريك ورقة النازحين في لبنان" مع ما وصفه بـ"نوايا الجولاني في مهمته ضد بيئة المقاومة"، متطرقًا إلى حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التعاون مع الجولاني في لبنان.
واعتبر يعقوب أنه "بعد رفع العقوبات عن سوريا، سقط كل منطق يبرر السكوت عن بقاء النازحين في لبنان ليوم واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: بعد رفع العقوبات عن سوريا سقط كل منطق يبرر السكوت عن بقاء النازحين في لبنان ليوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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