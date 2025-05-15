ممثل الراعي في قداس الفرير فرن الشباك بعيد المؤسس: للقيام بتقويم ووضع مخطط استراتيجي لكل مؤسسة

ترأس النائب البطريركي العام المطران انطوان عوكر ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قداسا في مدرسة "سيدة الفرير" فرن الشباك، بمناسبة عيد القديس يوحنا دي لاسال واليوبيل الـ 300 لتأسيس جمعية أخوة المدارس المسيحية "الفرير" والذكرى الـ 75 للاعلان عن القديس دي لاسال شفيعا للمعلمين والمربين.

ولفت المطران عوكر الى "ضرورة القيام بتقويم وبوضع مخطط استراتيجي لكل مؤسسة من اجل تنظيم حياتها وان يكون التقويم مبنيا على اساس انطلاقة القديس يوحنا دي لاسال، لأننا نحن ورثة هذا القديس الذي عمل في حياته على خدمة الاطفال كي يحصلوا على التعليم".

واعتبر أن "الهدف من التقويم ليس التغني بانجازات القديس دي لاسال وبماضي من سبقونا، بل المطلوب ان نعيش روحانيتهم وهذا ما سمعناه في انجيل اليوم، اي ان نعيش تعاليم المسيح ونستلهمه لعيش واقعنا، وان نسأل دائما لو كان يسوع مكاني اليوم كيف كان تصرف؟".

واضاف "وأيضا يجب على مدراء المدارس او الاساتذة والطلاب ايضا ان ينهلوا من روحانية هذا القديس وان يسألوا لو كان مكاني في المدرسة والصف، الادارة كيف كان تصرف، وهذا ما سعى اليه الاخوة المسيحيون في تنشئتهم للتلامذة والعلمانيين في مؤسساتهم، وهذا ما كان سببا لنجاحهم، ولقد وجدوا اشخاصا علمانيين لادارة مدارسهم عرفوا ان يعيشوا روحانية هذا القديس".