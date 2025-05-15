إعلان لائحة "مجدل عنجر بتجمعنا" ووعود ببلدية شفافة وخدمات وتطوير شامل

احتفلت بلدة مجدل عنجر بإعلان لائحة "مجدل عنجر بتجمعنا" التي يترأسها كل من جاد حمزة علي صالح، في احتفال أقيم في نادي الحدود – ملعب سعد الحريري، بحضور عدد من الفعاليات.

وشدد حمزة في كلمته على أن اللائحة "تحمل مشروعًا ورؤية واضحة"، مشيرًا إلى السعي نحو "بلدية شفافة، قوية، ومتصلة بمؤسسات الدولة"، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات الأساسية وتعزيز موارد البلدية.

من جهته، وصف صالح المحطة بـ"المفصلية"، مؤكدًا أن الترشح يهدف إلى خدمة أبناء البلدة، والعمل على نبذ التفرقة وتحقيق الوفاق، مشددًا على تمثيل جميع العائلات في مجدل عنجر.