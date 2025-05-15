اعتصام لاتحاد النقابات ولجان المستأجرين والعمال والموظفين في رياض الصلح

اعتصم الاتحاد الوطني للنقابات ولجان المستأجرين والعمال والموظفين ذوي الدخل المحدود في ساحة رياض الصلح.

ولفت رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، الى أننا "نجدد مطلبنا اليوم من هذه الساحة التي لا تبعد أمتارًا عن مجلس النواب في العودة عن موضوع قانون الإيجارات التهجيري الأسود".

واعتبر أن "قانونًا معجلًا مكررًا مطروحًا في مجلس النواب من النائب عماد الحوت لن نسمح بتمريره كونه قانونًا يضع الناس في الشارع وهو قانون تهجيري لمصلحة السماسرة إضافة إلى إقفال الالاف المؤسسات التجارية. هذا برسم النواب اليوم الذين تحدثنا مع بعضهم أمس من أجل تحكيم ضميرهم".

وطالب "أصحاب المؤسسات الخاصة والمصارف بإعطاء الحقوق للموظفين ويكون طرحهم عادلًا وشفافًا".

ودعا لجنة المؤشر إلى "توسيع الدعوة لكل القطاعات النقابية والعامة من أجل البحث والمشاركة الجدية في إيجاد الحلول لمصلحة المواطن الذي يعاني تأمين لقمة عيشه".