كركي: أعطيت توجيهات إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "المدير العام للصندوق محمد كركي يواصل إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى الأولوية القصوى".

وأعطى كركي توجيهاته إلى "الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء، كمستحقّات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبذلك، يرتفع إجمالي مدفوعات غسيل الكلى منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه إلى 570 مليار ليرة".

ولفت الى أنه "هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزام إدارة الصندوق بضمان استمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، كذلك على التزامه دفع مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بشكل دوريّ وأسبوعي".

وشدّد كركي على "أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية، لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، والذي يتم تغطيته بشكل كامل 100% من قبل الصندوق".

وقال "مجلس إدارة الصندوق سوف يناقش غداً الجمعة موضوع زيادة تعرفات العلاج بالأشعّة ( (PET SCAN – MRI – CT-SCAN لاتّخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك للتخفيف من الفروقات المالية التي يتكبّدها المضمونون".