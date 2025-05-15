أشار وزير الاعلام بول مرقص، في بيان الى انه "عطفاً على بياني السابق في ١٢ أيار، كل الترحيب بإقرار مجلس النواب بحضورنا في الحكومة الآن، مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء. هذا رادع إضافي وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها".

كانت هذه تفاصيل خبر مرقص رحب بإقرار قانون مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء: خطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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