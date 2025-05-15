أعمال شغب في سجن رومية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب للمطالبة بالعفو وتخفيض السنة السجنية

تصاعدت أعمال الشغب داخل سجن رومية المركزي، حيث أقدم عدد من السجناء على تنفيذ تحركات احتجاجية، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي يُطالب خلالها بإقرار قانون عفو مدروس وتخفيض السنة السجنية.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تعليق مشانق داخل السجن، في خطوة رمزية تعكس تصاعد التوتر والضغط داخل الزنزانات.