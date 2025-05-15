أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن أربعة مسلحين أقدموا على اعتراض سيارة عسكرية تابعة لفصيلة درك بلدة مشمش، أثناء نقل الموقوف (أ.ط) من نظارة الفصيلة إلى سجن درك القبة.
وذكرت المعلومات أن المسلحين اعترضوا السيارة بقوة السلاح، وقاموا باقتياد الموقوف إلى جهة مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون اعترضوا سيارة تابعة لفصيلة درك بلدة مشمش اثناء قيامها بنقل موقوف واقتادوه بقوة السلاح الى جهة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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