مسلحون اعترضوا سيارة تابعة لفصيلة درك بلدة مشمش اثناء قيامها بنقل موقوف واقتادوه بقوة السلاح الى جهة مجهولة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن أربعة مسلحين أقدموا على اعتراض سيارة عسكرية تابعة لفصيلة درك بلدة مشمش، أثناء نقل الموقوف (أ.ط) من نظارة الفصيلة إلى سجن درك القبة.

وذكرت المعلومات أن المسلحين اعترضوا السيارة بقوة السلاح، وقاموا باقتياد الموقوف إلى جهة مجهولة.