الجديد: نواب "الجمهورية القوية" اعترضوا على إقرار بند اعفاء المتضررين من الحرب من بعض الضرائب والرسوم

أفادت قناة "الجديد"، عن سجال كبير في مجلس النواب على خلفية إقرار البند 70 الذي يتعلّق بمنح بعض الاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، حيث اعترض نواب "الجمهورية القوية" عليه، على قاعدة أن المتضررين هم كثر، ومنهم قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، فلماذا التعويض فقط لكل من تضرر على القرى الحدودية.

وفي وقت سابق، أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعتبارا من 8/10/2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي وقت ستبق، أُسقطت صفة العجلة في جلسة مجلس النواب التشريعية، عن 53 اقتراح قانون، حيث تمت إحالتها الى اللجان.