حذرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة "ان الأوان" على موقع فيسبوك،” 596708470185819 :ID “ كونه مشغل من قبل العدو الإسرائيلي وذلك منعاً لإستخدامهم أو توريطهم في أعمال غير قانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام حذرمن التفاعل مع صفحة "ان الأوان" على " فيسبوك" كونه مشغل من قبل العدو الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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