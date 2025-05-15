الجيش: توقيف 8 أشخاص قاموا بإطلاق النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين، وأوقفت 8 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية".
كذلك أعلنت القيادة، أن "دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة المرح – الهرمل، وأوقفت المواطن (و.ع.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية، القيام بأعمال سرقة، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة الحربية".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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