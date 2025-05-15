ترامب يغادر الدوحة في ختام زيارة استغرقت يومين متوجهاً الى الإمارات

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدوحة في ختام زيارة استغرقت يومين متوجهاً الى الإمارات.

هذا ويختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته الخليجية الخميس بالتوجه إلى الإمارات، بعد محطّتي السعودية وقطر حيث أبرم صفقات وحصل على تعهدات بمليارات الدولارات.

بدأ ترامب رحلته في السعودية التي وعدت باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار، من ضمنها صفقة أسلحة أميركية قال عنها البيت الأبيض إنها "الأكبر في التاريخ".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأميركية تمثل "أقوى قوة عسكرية في التاريخ"، مشيرا إلى أن إدارته خصصت ترليون دولار لوزارة الدفاع من الموازنة العامة للدولة.

وفي كلمته من قاعد العديد القطرية، أعلن ترامب أن مؤسسته العسكرية "هي أفضل داعم له في الانتخابات"، مذكرًا بأن حملته نظمت 986 تجمعا انتخابيا على مدار السنوات الماضية، وقال: "فزنا في ثلاث انتخابات، والبعض يقول إنه علينا الفوز بالرابعة".

وفي الشأن الدولي، عبر ترامب عن امتنانه للسفير الأميركي في الدوحة، واصفًا إياه بـ"الرائع"، كما أشاد بقاعدة العديد الجوية، معتبرًا إياها "واحدة من أفضل القواعد العسكرية في العالم"، وموجهًا الشكر لشركاء بلاده في القوات المسلحة القطرية.