ترامب: نريد بناء قبة ذهبية لحماية أجوائنا نسنصنع طائرة حربية من الجيل السادس قريبا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن القوات المسلحة الأميركية تمثل "أقوى قوة عسكرية في التاريخ"، مشيرا إلى أن إدارته خصصت ترليون دولار لوزارة الدفاع من الموازنة العامة للدولة.

وفي كلمته من قاعد العديد القطرية، أعلن ترامب أن مؤسسته العسكرية "هي أفضل داعم له في الانتخابات"، مذكرًا بأن حملته نظمت 986 تجمعا انتخابيا على مدار السنوات الماضية، وقال: "فزنا في ثلاث انتخابات، والبعض يقول إنه علينا الفوز بالرابعة".

وفي الشأن الدولي، عبر ترامب عن امتنانه للسفير الأميركي في الدوحة، واصفًا إياه بـ"الرائع"، كما أشاد بقاعدة العديد الجوية، معتبرًا إياها "واحدة من أفضل القواعد العسكرية في العالم"، وموجهًا الشكر لشركاء بلاده في القوات المسلحة القطرية.

وأشار ترمب إلى أن قطر "اشترت معدات عسكرية من أحدث الأنواع، بما في ذلك طائرات مسيّرة وعربات قتالية"، مشيدًا بعمق التعاون العسكري بين البلدين.

وفي السياق ذاته، اكد ان "أمير قطر صديقي قبل أن أدخل عالم السياسة، وهو قائد رائع وزعيم رائع لشعبه"، مضيفًا: "أنا في خضم رحلة تاريخية، وقد أمضيت يومًا رائعًا أمس مع أمير دولة قطر، وسأودعه اليوم على أمل اللقاء به قريبًا".

وشدد ترامب على أهمية تعزيز القوة العسكرية للولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده "تلوح بالقوة حتى لا يجرؤ أحد على الاعتداء علينا"، معلنًا عن خطط لصرف عشرة ترليونات دولار على القوات المسلحة الأميركية خلال السنوات العشر المقبلة.