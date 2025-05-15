"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: عراقجي عاد إلى طهران حاملًا معه مقترحًا للتشاور مع القيادة الإيرانية

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي ومصدرين، بأنّ "وزير خارجية إيران عباس عراقجي عاد إلى طهران حاملا معه مقترحا للتشاور مع القيادة الإيرانية"، وذلك في إشارة إلى الجولة الرابعة المفاوضات غير مباشرة بين إيران وأميركا في مسقط.

ويشار إلى أن بعد انتهاء الجولة يوم الأحد الماضي، أكّد وزير الخارجية الإيراني، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أنّ "المحادثات مع أميركا كانت جادة بدرجة أكبر مقارنة بالجولات السابقة".

وقال "الجانبان الأميركي والإيراني الآن لديهما فهم أفضل لأحدهما الآخر"، مؤكدًا أنّ "برنامجنا لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض. لن نساوم على مبدأ تخصيب اليورانيوم لكن يمكن البحث بشأن نسبة التخصيب ومستوياته"، مشددًا على أنّ "المفاوضات تمضي قدما والجانبان قررا استمرار المفاوضات".

وحينها نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إنّه "تم التوصل لاتفاق للمضي قدما في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل على العناصر التقنية"، مضيفًا "متفائلون بنتيجة المحادثات مع إيران اليوم ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل قريبًا".