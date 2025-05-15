وزير الدفاع الأميركي: نستعد للحرب لتحقيق السلام والأمن لشعبنا

أشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في كلمة من قاعدة العديد في قطر، الى أننا "نعمل من أجل مقاتلينا في كل مكان، ونعمل في وزارة الدفاع لتنفيذ شعار السلام من خلال القوة".

ولفت هيغسيت، الى أن "أعداد متزايدة تنضم لقواتنا المسلحة وأميركا ستكون أقوى من ذي قبل تحت قيادة ترامب"، مضيفاً "سنحقق السلام عبر القوة تحت قيادة ترامب، ونستعد للحرب لتحقيق السلام والأمن للشعب الأميركي".

وشدد على أن "وزارة الدفاع حصلت على موازنة تاريخية للعام المقبل مقدراها ترليون دولار".