أبو الغيط في الاجتماع التحضيري لقمة بغداد: مخطط الاحتلال لا يعرف نهاية ليس في فلسطين فقط بل في سوريا ولبنان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية المنعقد في بغداد على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن انعقاد القمة يأتي في وقت يشهد الإقليم والعالم اضطرابات كبيرة، ما يلقي بثقل مضاعف على المسؤولية العربية المشتركة.
وشدد أبو الغيط على أن قمة بغداد تعلق عليها آمال كبيرة، مشيرا إلى أن المواطن العربي ينتظر منها الكثير، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة إقليميًا ودوليا.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أبو الغيط إن "شهداء فلسطين هم شهداؤنا، وقضيتهم هي قضية الأمة العربية"، داعيًا إلى إصدار رسالة عربية موحّدة من القمة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "مخططات الاحتلال لا تقف عند حدود فلسطين فقط، بل تمتد إلى سوريا ولبنان"، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية تنذر بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
وختم الأمين العام بالتأكيد على أهمية أن تكون الرسالة العربية من بغداد واحدة، تعكس رؤية موحّدة لمواجهة التحديات وتعزيز العمل العربي المشترك.
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