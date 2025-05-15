الكرملين: بوتين لا يخطط للسفر للمشاركة في مباحثات اسطنبول

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم السفر الى اسطنبول حيث يرتقب أن يعقد وفدان من روسيا واوكرانيا مباحثات سلام، على رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال أن يحضرها بحال أتى نظيره الروسي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "لا خطط كهذه في الوقت الراهن"، ممتنعا عن الاجابة على سؤال لوكالة فرانس برس عن سبب رفض بوتين الذهاب الى تركيا وما اذا سيقوم بذلك في حال عقدت جولة تفاوض أخرى.