كيف رد ترامب عندما سئل عن غياب بوتين عن محادثات اسطنبول؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن اعتقاده بأنه لا يرى سببا لحضوره شخصيا في محادثات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورد الرئيس ترامب عندما سئل في مؤتمر صحافي من الدوحة، عن غياب الرئيس بوتين عن المحادثات في اسطنبول، قائلا: "لماذا يذهب هو إذا لم أذهب؟".

وقال الرئيس ترامب خلال المؤتمر الصحفي إننا "نريد أن ننهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسنرى ما يمكن أن يحدث في المفاوضات الجارية".

وأضاف: "كنت أريد الذهاب إلى تركيا لكن لا أريد أن أستبق الأمور ووزير الخارجية ماركو روبيو هناك لمتابعة المفاوضات وأعتقد أننا سنحقق شيئا بشأن روسيا وأوكرانيا".

ومن المتوقع أن تجري المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم الخميس. وهي ستكون أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن يتوصل الطرفان خلال المفاوضات إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.

