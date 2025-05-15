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وزير الخزانة الأميركي يؤكد بدء رفع العقوبات عن سوريا

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وزير الخزانة الأميركي يؤكد بدء رفع العقوبات عن سوريا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن "وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام".

أضاف بيسنت أن وزارة الخزانة الأمريكية أطلقت عملية رفع عقوبات واشنطن عن سوريا.
وكتب على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء في العاصمة الرياض أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب الأمير .
وقبل القمة الأمريكية الخليجية في السعودية، أجرى ترامب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

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