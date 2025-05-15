شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب يكشف تفاصيل زيارة اللجنة لشمال سيناء: الأمن القومى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، تفاصيل زيارة وفد اللجنة لمحافظة شمال سيناء وأخر تطورات الأوضاع في معبر رفح البري بشمال سيناء.



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات صحفية له عقب الجولة التفقدية للجنة، أن الزيارة بدأت بلقاء اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بديوان عام المحافظة بالعريش، والتي استعرض خلالها المحافظ التهديدات الإستراتيجية التي تواجه الدولة المصرية علي كافة المستويات، والجهود المبذولة في احتواء هذه التهديدات، فضلا عن تعامل الدولة علي تطوير المجتمع السيناوي لتكون سيناء في المكانة التي تستحقها.



وفي بداية كلمته أبدي اللواء أحمد العوضي، شكره وامتانه للواء دكتور خالد مجاور ، علي حفاوة الاستقبال والترحيب باللجنة وأعضائها، مثمناً الجهود التي يقوم بها سيادته في التطوير والتنمية والتعمير وفتح آفاق جديدة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة الدولة 2030، بالإضافة إلي التعاون المستمر مع مجلس النواب لتقديم كافة أوجه التعاون المشترك وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المواطنين من أبناء سيناء ورجال الأعمال والمستثمرين.



وأشار النائب اللواء أحمد العوضي، إلي أن زيارة وفد البرلمان لسيناء، شملت المرور علي معبر رفح البري، حيث تفقد أعضاء اللجنة سيارات الإسعاف، والفرق الطبية، ووحدات الحجر الصحي، والأطقم العاملة المتواجدة بالمعبر، والتي أثبتت جاهزية جميع الاطقم العاملة في المعبر، علي التعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو مستجدات.



وتابع العوضي، أن اللواء خالد مجاور، استعرض أمام أعضاء اللجنة، كل خطوات وآليات العمل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى جهود استقبال المصابين خلال الفترة الماضية.



وأعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، دعمه الكامل لجميع التدابير و الإجراءات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من اراضيهم، مؤكداً على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا تهاون في حمايته والدفاع عنه والحفاظ عليه.



وأكد العوضي، علي أهمية رؤية القيادة السياسية المصرية تجاه قضايا المنطقة والتي تأتي في مقدمتها حل الدولتين وانهاء الحرب الغير مشروعة ووقف اطلاق النار في قطاع غزة من اجل تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، مطالباً جموع الشعب المصرى بالاصطفاف خلف قيادتهم الواعية الرشيدة، ودعمها لكافة القرارات والتوجيهات التي تحفظ امن وسلامة البلاد.



من جانبهم طالبوا أعضاء اللجنة بضرورة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي أهالى القطاع، مثمنين في الوقت ذاته الجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف في غزة ، ورفض مخططات التهجير وإعادة الإعمار.



صورة تذكارية أمام معبر رفح