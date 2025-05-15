ترامب من الخليج: اقتربنا من اتفاق مع إيران.. ورفع العقوبات عن سوريا بطلب سعودي وتركي

الشارقة - اميمة ياسر - الدوحة - الخميس

في تصريحات مثيرة أدلى بها من العاصمة القطرية، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اقتراب بلاده من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، مؤكدًا أن واشنطن تخوض مفاوضات "جادة للغاية" تهدف إلى إرساء سلام طويل الأمد، دون اللجوء إلى القوة.

وقال ترامب:

"نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، نريد السلام ولن نسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي".

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده تراقب عن كثب تطورات المفاوضات مع الجانب الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران أصبحت أكثر قبولًا لشروط الاتفاق المقترح.



رفع العقوبات عن سوريا بطلب سعودي تركي

وفي ملف الشرق الأوسط، أعلن ترامب أن قرار إدارته برفع العقوبات عن سوريا جاء استجابة مباشرة لطلب من السعودية وتركيا، في إطار تنسيق إقليمي موسع يهدف إلى دعم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن ولي العهد السعودي رحب بالقرار واعتبره خطوة ضرورية لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي، مؤكدًا التزام واشنطن بلعب دور محوري في صياغة الحلول السياسية في الشرق الأوسط.



بوينغ تقود طفرة صناعية أميركية.. وعودة الاستثمارات إلى الداخل

اقتصاديًا، استعرض ترامب إنجازات إدارته في دعم الصناعة، مشيرًا إلى أن شركة "بوينغ" وقّعت صفقات ضخمة مع شركات طيران عالمية، كما أشاد بدور شركات مثل "جنرال إلكتريك" و"أبل" في تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد، خاصة مع انتقال خطوط إنتاج من الصين والهند إلى ولايات أميركية مثل أريزونا.



الردع العسكري والتفوق التكنولوجي: روسيا تستخدم طائرات إيرانية ونحن في مستوى آخر

ربط ترامب بين الطفرة الصناعية والقوة العسكرية، معتبرًا أن الولايات المتحدة باتت تمتلك أقوى نظم الدفاع والطائرات على الإطلاق. وسخر من لجوء روسيا لاستخدام طائرات مسيرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا، معتبرًا أن هذا يكشف عن فجوة تكنولوجية كبيرة لصالح واشنطن.



انتقادات حادة لإدارة بايدن: وعود بلا تنفيذ

داخليًا، شن ترامب هجومًا لاذعًا على إدارة الرئيس جو بايدن، متهمًا إياها بالفشل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدًا أن ما يتم الإعلان عنه لا يتحول إلى واقع ملموس، في مقابل ما وصفه بإنجازات إدارته "القائمة على التنفيذ لا الوعود".



نهضة صناعية في أريزونا.. واستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين

وأشار ترامب إلى نجاح جهود إدارته في استقطاب استثمارات كبرى إلى ولايات مثل أريزونا، في مقدمتها صناعة الرقائق الإلكترونية، ضمن خطة واسعة لإعادة توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الخارج.



التحالفات الخليجية: ثقة لا تقوم على المصالح فقط

وفي ختام تصريحاته، أكد ترامب على متانة العلاقات الأميركية الخليجية، مشيرًا إلى أنها قائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الشخصية مع القادة، لا المصالح فقط. كما شدد على التزام بلاده بالدفاع عن أمن حلفائها، وعلى دور دول الخليج في الحد من التصعيد الإقليمي.