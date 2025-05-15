أعلن مسؤول اوكراني لوكالة فرانس برس ان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي نظيره التركي رجب طيب اردوغان في العاصمة التركية أنقرة، موضحا ان زيلينسكي سيبت في "المراحل المقبلة" من المفاوضات مع روسيا عقب هذا اللقاء.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اوكراني: زيلينسكي سيلتقي إردوغان في أنقرة ومن ثم يبت في "المراحل المقبلة" في المفاوضات مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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