وزير الخارجية الأميركي: نأمل أن تنتهز السلطات السورية الفرصة لإعادة بناء وطنها

أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الى أن "الدبلوماسية هي الحل للصراع الروسي الأوكراني، ونأمل أن تنتهز السلطات السورية الفرصة لإعادة بناء وطنها".

وقال روبيو "نأمل أن نتمكن من المضي قدما لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وكان قد وصل الوفد الروسي إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع الوفد الأوكراني، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي للوكالة.

وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول بشأن انهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.