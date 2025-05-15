"الجزيرة": 74 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية، في تصريح لقناة "الجزيرة"، عن سقوط 74 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

هذا، وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة المحاصر تزامنًا مع قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجولة شرق أوسطية منذ الثلاثاء الماضي، مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي صنف المنطقة الغربية من مدينة غزة أنها آمنة وفق منشوراته، مما جعلها أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين.

ومنذ بدء جولة الرئيس الأميركي بالمنطقة يوم الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين في القطاع، بينهم أطفال ونساء وصحفي، في حين قصف مستشفيين بشكل مباشر، إلى جانب 6 مدارس و3 مراكز تؤوي نازحين، في تصعيد وُصف بالأعنف منذ أسابيع.