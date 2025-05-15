استقبلت محافظ النبطية هويدا الترك وفدا ضم عدد من السفراء والدبلوماسيين الاوروبيين ومدراء اقليميين في برامج دولية للتنمية حيث تم البحث في سبل الدعم التي يمكن ان تقدم في ظل الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الاسرائيلي في الجنوب.
ورحبت الترك بالوفد في النبطية، مشددة على ان "تبيان احتياجات ابناء هذه البلدات وهذه الاقضية الاربعة في المحافظة وانطلاقا من مدينة النبطية سيكون موضع متابعة من قبلكم ونأمل ان يتم تحقيقه، متمنية ان تتم الانتخابات البلدية وتنتج مجالس بلدية تسعى وتعمل بجهد لاعادة الاعمار".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ النبطية استقبلت وفدا من السفراء الاوروبيين وبحثوا سبل الدعم بظل الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.