محافظ النبطية استقبلت وفدا من السفراء الاوروبيين وبحثوا سبل الدعم بظل الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي

استقبلت محافظ النبطية هويدا الترك وفدا ضم عدد من السفراء والدبلوماسيين الاوروبيين ومدراء اقليميين في برامج دولية للتنمية حيث تم البحث في سبل الدعم التي يمكن ان تقدم في ظل الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الاسرائيلي في الجنوب.

ورحبت الترك بالوفد في النبطية، مشددة على ان "تبيان احتياجات ابناء هذه البلدات وهذه الاقضية الاربعة في المحافظة وانطلاقا من مدينة النبطية سيكون موضع متابعة من قبلكم ونأمل ان يتم تحقيقه، متمنية ان تتم الانتخابات البلدية وتنتج مجالس بلدية تسعى وتعمل بجهد لاعادة الاعمار".