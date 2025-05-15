افاد مراسل النشرة في البقاع ان سائق "توك توك" ازرق اللون اقدم على خطف شابة سورية باتجاه السلسلة الشرقية نحو جرود بعلبك، حيث اعتدى عليها بالضرب وعمل على سلبها مبلغ مئتي دولار اميركي كانت قد تسلمته كمساعدة من الامم المتحدة، اضافة الى بطاقة المساعدات الخاصة بالامم المتحدة.
وبحسب المعلومات، فإن الخاطف كان دخل معها الى احد محال الصرافة في منطقة دورس، حيث قام بصرف البطاقة وسحب ما فيها من رصيد.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سائق "توك توك" خطف شابة سورية باتجاه السلسلة الشرقية وسلبها مبلغا من المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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