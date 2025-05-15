النشرة: سائق "توك توك" خطف شابة سورية باتجاه السلسلة الشرقية وسلبها مبلغا من المال

افاد مراسل النشرة في البقاع ان سائق "توك توك" ازرق اللون اقدم على خطف شابة سورية باتجاه السلسلة الشرقية نحو جرود بعلبك، حيث اعتدى عليها بالضرب وعمل على سلبها مبلغ مئتي دولار اميركي كانت قد تسلمته كمساعدة من الامم المتحدة، اضافة الى بطاقة المساعدات الخاصة بالامم المتحدة.

وبحسب المعلومات، فإن الخاطف كان دخل معها الى احد محال الصرافة في منطقة دورس، حيث قام بصرف البطاقة وسحب ما فيها من رصيد.