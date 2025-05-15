ترامب: أعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران وهي وافقت إلى حد بعيد على بنوده

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنّ "الرئيس السوري أحمد الشرع شخص قوي وسنرى ما سيحصل بعد رفع العقوبات عن سوريا".

ولفت، في اجتماع مع مسؤولين قطريين في اليوم الثاني من زيارته إلى الدوحة في إطار جولته الخليجية، إلى أنّ "أمير قطر تميم بن حمد رجل رائع وقائد كبير ولدينا في هذه المنطقة مواهب قيادية".

وشدد ترامب على أنّه "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي ونخوض مفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام"، وقال: "سنحمي منطقة الشرق الأوسط"، مضيفًا "نؤمن بالسلام عبر القوة ونريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران وأعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق معهم"، وكشف أنّ "على إيران شكر أمير قطر شكرًا عظيمًا فآخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية لإيران على عكس قطر".

وكشف أنّه "يوجد تقدم في مسألة إيران وقد وافقت إلى حد بعيد على بنود اتفاق".

وشدد على "أننا نصنع أفضل أنظمة التسليح في العالم"، موضحًا أن "الطائرات المسيّرة باتت تلعب دورا مهما في النزاعات ورأينا ذلك بأوكرانيا".

وأضاف ترامب "يمكننا القول إننا جلبنا 10 تريليونات دولار من الاستثمارات للولايات المتحدة في 3 أشهر"، مشيرًا إلى أن "علاقاتنا مع السعودية وقطر مميزة ولا يمكن لأحد أن يفسدها وإعجابي بأناس مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر يجعلني أعمل لمدة 20 ساعة في اليوم وأصافح الكثيرين".

إلى ذلك، شدد ترامب على "أننا نريد أن ننهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسنرى ما يمكن أن يحدث في المفاوضات الحالية"، والتي ستعقد في اسطنبول بين وفدي روسي وأوكراني، وقال: "كنت أريد الذهاب إلى تركيا لكن لا أريد أن أستبق الأمور ووزير الخارجية ماركو روبيو هناك لمتابعة المفاوضات وأعتقد أننا سنحقق شيئا بشأن روسيا وأوكرانيا".

وكان ترامب قد وصل إلى قطر يوم أمس الأربعاء بعد مشاركته في الرياض في قمتَين مع السعودية وقادة الدول الخليجية في زيارة شهدت توقيع اتفاقات مع السعودية، إضافة إلى لقائه أحمد الشرع لأول مرة.