تراجع في أسعار النفط بأكثر من 3% مع إعلان ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن تراجع في أسعار النفط بأكثر من 3% على وقع آمال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتفاق "يقترب".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.29 بالمئة ليصل إلى 61.07 دولارًا، وتراجع خام برنت بنسبة 3.15 بالمئة ليصل إلى 64.01 دولارًا.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب في تصريح من الدوحة، "أننا نريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران وأعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق معهم"، وكشف أنّ "على إيران شكر أمير قطر شكرًا عظيمًا فآخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية لإيران على عكس قطر".

وأفاد بأنّه "يوجد تقدم في مسألة إيران وقد وافقت إلى حد بعيد على بنود اتفاق".