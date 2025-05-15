كاتس: سنواصل محاربة الإرهاب بقوة في جميع أنحاء الضفة الغربية ولن نسمح له برفع رأسه

اكد وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان الجيش الاسرائيلي سيواصل عملياته لملاحقة من وصفهم بـ"الارهابيين" ومن يقف وراءهم، مشيرا الى ان كل من يدعمهم "سيدفع ثمنا باهظا".

واضاف كاتس ان اسرائيل "ستواصل محاربة الارهاب بقوة" في جميع انحاء الضفة الغربية، مؤكدا انها "لن تسمح له برفع رأسه"، على حد تعبيره.