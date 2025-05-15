شمخاني أكّد استعداد إيران لإبرام اتفاق نووي مع أميركا مقابل رفع العقوبات عنها

أكد مستشار المرشد الأعلى في ​إيران​ السيد علي الخامنئي، ​علي شمخاني​، أنّ سلطات إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع أميركا بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها فورًا.

ولفت، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، إلى أنّ إيران ستتعهّد عدم بناء أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وتخصيب اليورانيوم حصرا إلى المستويات الضرورية للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية، وذلك كله مقابل الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وردّا على سؤال عمّا إذا كانت إيران جاهزة لتوقيع اتفاق اليوم إذا ما تمّت تلبية مطالبها، قال شمخاني "نعم".

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه الشبكة التلفزيونية، أنّ "الأمر لا يزال ممكنا. إذا نفذ الأميركيون ما يقولونه، فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل"، وهو ما "سيحسّن الوضع في المستقبل القريب".

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى تطبيق صارم للعقوبات الأميركية على إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أمله في التوصل إلى اتفاق نووي.

وأجرت إدارة ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعيا لابرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ الرئيس الأميركي إيران على التفاوض، ملوّحا بقصفها في حال لم يتم التوصل الى تسوية في هذا المجال.