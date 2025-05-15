هيئة البث الإسرائيلية: وفاة المرأة التي أصيبت في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة بروخين بالضفة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "وفاة المرأة التي أصيبت بجروح في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة بروخين بالضفة الغربية".

وكان قد أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين غرب سلفيت في الضفة الغربية، مساء أمس الأربعاء، في حين استدعى الجيش الإسرائيلي تعزيزات كبيرة وقوات خاصة وقال إنه "يحقق في تفاصيل العملية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إطلاق النار استهدف سيارة إسرائيلية قرب المستوطنة، ما أدى إلى وقوع إصابتين، إحداهما حرجة للغاية والأخرى خطيرة، وأشارت إلى أن الجيش يجري عمليات تمشيط واسعة بحثا عن منفذي العملية".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "هذه العملية هي الرابعة خلال 4 أشهر في المنطقة نفسها".

وأضافت أن "العمليات الثلاث السابقة نفذت بنمط مشابه وسلاح مشابه ومنفذ واحد ينسحب بعد التنفيذ".

من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إننا "نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية".