أسعار الذهب تستقر بعد تراجع الطلب والتوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي للفائدة

استقرت أسعار الذهب ليتم تداولها فوق 3182 دولارًا للأونصة، مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، وذلك بعد أن انخفضت بأكثر من 2% يوم أمس الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة بعدد مرات أقل مما كان متوقعاً سابقًا، ومع تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل انحسار التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وساهم التقدم المستمر في المحادثات التجارية بقيادة أميركية في تشكيل ضغوط هبوطية على المعدن الثمين، حيث أعلنت الصين الأربعاء تعليق قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة وبعض السلع والتقنيات الأخرى. وقد خفف هذا التقارب بين أكبر اقتصادين في العالم من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وأدى إلى انتعاش حاد في الأصول عالية المخاطر هذا الأسبوع.

ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 20% منذ بداية العام، بعد أن بلغ ذروته فوق 3500 دولار للأونصة في نيسان.

وكان المستثمرون أعربوا عن مخاوفهم من أن التوترات التجارية الناتجة عن تعريفات ترمب قد تؤدي إلى تسارع التضخم وتباطؤ النمو، أو حتى حدوث ركود اقتصادي.