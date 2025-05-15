لابيد: يجب القضاء على حماس ولكن لا أعتقد أن للحكومة القدرة على ذلك بسبب عدم وجود عدد كاف من القوات

اعتبر زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد ان القضاء على حركة حماس "أمر ضروري"، الا انه شكك في قدرة الحكومة الحالية على تحقيق ذلك بسبب "عدم وجود عدد كاف من القوات"، على حد تعبيره.

واضاف لابيد ف تصريح له ان القضاء على حماس "يحتاج الى سنوات"، مشددا على ان "الاولوية في المرحلة الحالية هي ابرام صفقة تعيد المختطفين".

واوضح لابيد انه "من الضروري ايجاد منطقة عازلة داخل قطاع غزة والسيطرة عليها"، لكنه اكد في الوقت نفسه "وجوب البحث في مسألة من سيدير القطاع مستقبلا".

وانتقد لابيد تعاطي الحكومة الاسرائيلية مع ملف الاسرى، قائلا "لا يعقل ان تقوم الادارة الاميركية باستعادة مواطنيها، وألا تقوم حكومة اسرائيل بذلك".