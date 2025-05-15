رئيس وزراء قطر: لا نرى سببا للسجال الدائر بشأن الطائرة الرئاسية التي سنقدمها لترامب

أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية أنّ بلاده لا ترى سببا للسجال الدائر في واشنطن بشأن رغبة قطر بتقديم طائرة رئاسية جديدة هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبديا دهشته لأن القضية "تمّ تسييسها بهذه الطريقة".

وقال آل ثاني في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية "لن نفعل أيّ شيء غير قانوني. لو كان في الأمر شيء غير قانوني، لكانت لدينا طرق عديدة لإخفاء هذا النوع من المعاملات كي لا يكون ظاهرا للعامة".

وأضاف "هذه معاملة واضحة للغاية بين حكومتين، وهذه أمور نراها تحصل في سائر أنحاء العالم".

وتستعدّ سلطات لتقديم طائرة فخمة من طراز بوينغ 747-8 إلى الولايات المتحدة، يقدّر الخبراء قيمتها بنحو 400 مليون دولار وتقول وسائل إعلام أميركية إنّها أشبه بـ"قصر في السماء".

ودافع ترامب عن قراره قبول طائرة بوينغ من قطر هدية، معتبرا أنّه سيكون "غبيا" إذا ما رفض مثل هكذا هدية، التي يخطط لاستخدامها كطائرته الرئاسية الجديدة.