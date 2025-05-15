الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الإسباني احتجاجا على تصريحات لسانشيز ضد إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّها استدعت السفير الإسباني للاحتجاج على "تصريحات خطرة" أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وخلال جلسة في مجلس النواب في مدريد سأل أحد النواب رئيس الوزراء عمّا إذا كانت إسبانيا "تتعامل تجاريا مع دولة إبادة جماعية مثل إسرائيل" فأجاب سانشيز "نحن لا نتعامل تجاريا مع دولة إبادة جماعية"، من دون أن يذكر إسرائيل التي تواصل حربها على غزة.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا منذ أن اعترفت الأخيرة ومعها إيرلندا والنروج بدولة فلسطين في 28 أيار 2024.

وفي الأشهر الأخيرة، برزت إسبانيا كواحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي انتقادا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب إنّ السفير الإسباني سيحضر إلى مقرّ الوزارة في القدس الخميس.