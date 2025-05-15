ويتكوف: من الممكن التوصل لاتفاق مع إيران قبل التوصل لسلام بين روسيا وأوكرانيا وسنحقق نجاحا في سوريا

رأى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في تصريح لشبكة ذي أتلانتيك، أن "أي حل طويل الأمد في غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حماس بالكامل"، موضحا أنه يوجد "انقسام في إسرائيل بشدة بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لاطلاق سراح الأسرى".

إلى ذلك، أشار ويتكوف إلى أن "التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا لا يزال بعيد المنال"، وقال "روسيا وأوكرانيا مسؤولتان بنسبة متساوية عن عدم الوصول لاتفاق لإنهاء الحرب حتى الآن".

واعتبر ويتكوف أن "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا "سنصل إلى حل في المسألة الإيرانية وسنصل كذلك إلى حل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا".

إلى ذلك، شدد على "أننا سنحقق نجاحا في سوريا وستسمعون عنه سريعا"، وذلك بعد الإعلان الأميركي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، كما قال "سنحقق نجاحا في ليبيا وفي أذربيجان وأرمينيا".