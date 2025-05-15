شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلمح إلى احتمال مشاركته في مباحثات تركيا في حال حضور بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إلى أنه قد يزور تركيا اليوم الخميس للمشاركة في مباحثات محتملة بشأن الحرب في أوكرانيا في حال حضر نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وغاب اسم الرئيس فلاديمير بوتين عن الوفد الروسي الذي سيتوجه إلى اسطنبول اليوم الخميس لإجراء مباحثات سلام مع أوكرانيا، بحسب القائمة التي نشرها الكرملين ليل الأربعاء.

وسيقود وفد موسكو المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسي، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا بوتين للحضور شخصيًا الى اسطنبول، بعدما اقترح الرئيس الروسي إجراء مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف للتوصل الى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام. أوكرانيا مستعدة للتفاوض وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أنه مستعد لأي شكل من التفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أنه سيقرر لخطوات التي سيتخذها بعدما يتضح من سيمثل موسكو في المحادثات المقررة في اسطنبول.

وأضاف في خطابه اليومي مساء الأربعاء: "أنتظر لأرى من سيحضر من روسيا، بعد ذلك، سأقرر الخطوات التي ستتخذها أوكرانيا، فنحن مستعدون لأي شكل من التفاوض، ولسنا خائفين من الاجتماعات". زيلينسكي يدعو بوتين شخصيًا وأكد مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس أن كييف لم تتلق ردًا بشأن مشاركة بوتين.

وقال: "قدم الرئيس زيلينسكي يوم الأحد عرضًا بعقد اللقاء يوم الخميس، وحتى بعد ظهر الأربعاء، لم نتلق بعد أي رد من قبل بوتين".

وكان زيلينسكي دعا بوتين إلى المشاركة شخصيًا في هذا اللقاء، بعدما كان الرئيس الروسي اقترح عقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في تركيا، بهدف إطلاق عملية دبلوماسية لإيجاد تسوية بعد أكثر من 3 أعوام على بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.

