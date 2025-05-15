شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يُحدد ضوابط تحديد تعريفة انتظار السيارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضوابط وقواعد تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها والتي تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة، وذلك كالتالى:

1 - لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، "يعنى لو السايس مش معاه ترخيص هيتعاقب".

2 - تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، "لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط".

3 – اللجنة تحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، "يعنى التعريفة أو الأجرة ستحدد وفقا للمساحة وموقع المنطقة اللى بتركن فيها عربيتك، وطبيعة المكان من حيث مستواه الاقتصادى، يعنى الأجرة تختلف في منطقة شعبية عن منطقة راقية".

4 - تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال لأماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، "يعنى أجرة ركنة سيارتك محددة وفقا لطبيعة المكان ومينفعش السايس ياخد منك فلوس أكتر من التعريفة المحددة".

5 - يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، "يعنى لو خد منك فلوس أكتر وقدمت شكوى ضده رخصته هتتلغى".

6 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، "يعنى لو حد خد منك أجرة الركنة أكبر من قيمتها المحددة عقوبته الحبس والغرامة".