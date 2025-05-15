مسؤول أميركي: ترامب لن يسافر إلى تركيا للمشاركة في محادثات بين روسيا وأوكرانيا

اعلن مسؤول أميركي اليوم إن الرئيس دونالد ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات الروسية الأوكرانية المقررة غدا الخميس.

جاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعدما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الوفد الروسي المشارك في المحادثات والذي لن يضم بوتين نفسه.