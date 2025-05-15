مصادر للانباء: رفع العقوبات عن سوريا سيرفع بدوره الغطاء عن أي موقف محلي أو دولي يدعو إلى عدم عودة النازحين وخصوصا العائلات

وصفت مصادر نيابية بارزة لـ "الأنباء" الكويتية، زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة بـ "أشبه بزلزال سياسي سيعيد رسم الكثير من القواعد في المنطقة ومن ضمنها لبنان، قد تسهم في فتح الباب لمفاوضات حول موضوع الحدود اللبنانية مع إسرائيل وترسيمها". وقد تلقت الأوساط السياسية اللبنانية على مختلف مشاربها الحزبية والمناطقية بارتياح كبير قرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، لما له من تداعيات على الوضع اللبناني على غير صعيد خصوصا في موضوعي التهريب وعودة النازحين.

وأشارت مصادر مطلعة لـ "الأنباء" إلى ان عملية التهريب إلى سوريا استهلكت معظم الأموال التي دفعت لدعم المحروقات والمواد الغذائية، والتي تجاوزت 25 مليار دولار في بضع سنوات. وأضافت المصادر ان العقوبات المفروضة على سوريا من خلال ما سمي "قانون قيصر"، أعطت الذريعة لمنع التوجه اللبناني بإعادة النازحين بعد انتهاء الحرب وعودة الاستقرار إلى معظم المناطق السورية، بل تزايد عددهم بشكل متواصل سنة بعد أخرى لأسباب اقتصادية، وشكلت المبرر لدول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في دعم بقاء النازحين ومعارضة أي مسعى لجهة محاولة إعادتهم، إلا تحت عنوان "العودة الآمنة" أو "العودة الاختيارية"، وتقديم المساعدات لهم في لبنان وليس في الأراضي السورية، الأمر الذي فاقم الأزمة اقتصاديا وتربويا وعلى الصعد الأخرى كافة.

ورأت المصادر ان رفع العقوبات سيرفع بدوره الغطاء عن أي موقف محلي أو دولي يدعو إلى عدم عودة النازحين وخصوصا العائلات، مع ان اليد العاملة ستبقى مطلوبة لبنانيا ضمن الأصول القانونية والإقامة عبر وزارة العمل والأجهزة المعنية. واستطردت انه فيما لو صارت الأمور كما يرسم لها وبدأت عمليات الإعمار في سورية، فإن العودة تصبح مطلوبة من النازحين قبل ان يطلبها منهم أحد آخر.