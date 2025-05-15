مطالبات غربية لإسرائيل برفع الحصار عن غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

طالبت الحكومة البريطانية، أمس، إسرائيل برفع الحصار عن غزة فوراً والسماح بدخول المساعدات من دون أي عراقيل.

واعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيميش فالكونر في كلمة أمام نواب مجلس العموم، أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية واستخدامها كأداة ضغط يعدان «عملاً فظيعاً لا يمكن تبريره».

وأكد فالكونر أن «العالم يريد من إسرائيل وقف العمليات العسكرية فوراً، وتمكين الأمم المتحدة من إنقاذ الأرواح»، محذراً من أنه لا يمكن استخدام المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية كأداة سياسية أو تكتيك عسكري.

وفي السياق، دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أمس، إلى تجنب حدوث المجاعة في غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً ضرورة تجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الحيلولة من دون حدوث ذلك «واجب إنساني على جميع الأطراف».

بدورها، نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس، بوضع إنساني «لا يمكن تبريره» في قطاع غزة.

وقالت ميلوني في كلمة أمام النواب الإيطاليين، إنها تجري مباحثات «صعبة غالباً» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مؤكدة «ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في مواجهة وضع إنساني في غزة لا أجد أي صعوبة في القول إنه يصبح بشكل متزايد، مأسوياً ولا يمكن تبريره».