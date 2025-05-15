الأمم المتحدة: 84 ألف متضرر من فيضانات الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وام)

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 84 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في الصومال خلال الشهر الماضي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير صادر أمس، أن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت منذ منتصف أبريل الماضي بمقتل 17 شخصاً وتضرر أكثر من 84 ألف شخص في مناطق عدة من الصومال.

وأوضح أن هذه الفيضانات تأتي في حين تواجه المنظمات غير الحكومية التي غالباً ما تكون من أوائل المستجيبين، نقصاً في التمويل يعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، محذراً من احتمال هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة في جنوب ووسط الصومال.

وتُعد منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق عرضة لتغيّر المناخ، مع تسارع وتيرة الظواهر المناخية القصوى وشدتها.

وكان الصومال قد تعرض لفيضانات كبرى في عام 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص ونزوح أكثر من مليون، نتيجة الأمطار الغزيرة.