البابا: سأبذل «كل جهد» من أجل السلام العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - الفاتيكان (وكالات)

تعهد البابا ليو الرابع عشر، أمس، ببذل «كل جهد» من أجل السلام وعرض أن يكون الفاتيكان وسيطاً في حل صراعات عالمية قائلاً: إن الحرب «ليست حتمية إطلاقاً».

ودعا البابا ليو، الذي انتُخب الأسبوع الماضي خلفاً للبابا الراحل فرنسيس، مراراً للسلام في الأيام الأولى من توليه منصبه.

وكانت أولى كلماته للحشود في ساحة القديس بطرس «السلام عليكم جميعاً».

وبرزت قضية السلام مجددًا خلال حديث البابا مع أعضاء الكنائس الكاثوليكية الشرقية التي يقع بعضها في أماكن تعاني من الصراعات، مثل أوكرانيا وسوريا ولبنان والعراق، وغالباً ما تواجه الاضطهاد بوصفها أقليات دينية.

وقال البابا: «الحرب ليست حتمية إطلاقاً، يمكن للأسلحة، لا بل يجب، أن تصمت لأنها لا تحل المشكلات بل تزيد تفاقمها، لأن التاريخ سيتذكر من يزرعون السلام، لا من يحصدون أرواح الضحايا»، مضيفاً «جيراننا ليسوا أعداءنا، بل هم إخوتنا في الإنسانية».

ودعا البابا الأحد الماضي إلى سلام حقيقي ودائم في أوكرانيا، وإلى وقف إطلاق النار في غزة، ورحب بوقف إطلاق النار الهش بين الهند وباكستان.