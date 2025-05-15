«الصحة الفلسطينية»: تدهور كارثي في جودة المياه بغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تشهد جودة المياه في قطاع غزة تدهوراً غير مسبوق، نتيجة التلوث المتزايد في وقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية والبيئية الناجمة عن الحرب، وتضرر البنية التحتية الحيوية في القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن أكثر من 25% من عينات المياه التي خضعت للفحص مؤخراً، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، فيما تعاني 90% من الأسر انعدام الأمن المائي.

وذكرت الوزارة، أن التلوث أدى إلى انتشار أمراض بين السكان، في ظل تزايد الطلب على المياه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، الأمر الذي يضاعف من معاناة السكان، خصوصاً في مناطق النزوح التي تعاني اكتظاظاً وظروفاً معيشية صعبة.

كما أشار البيان إلى أن 90% من محطات تحلية المياه باتت خارج الخدمة، بينما تعطلت 80% من منشآت الصرف الصحي؛ مما تسبب في تلوث متزايد لمياه البحر، وتهديد مباشر للمياه الجوفية بسبب الاعتماد الاضطراري على الحفر الامتصاصية غير الآمنة بيئياً.